Жардим: «Монако» пропустил 14 мячей — это вопрос организации, а не игроков

Наставник «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал домашнее поражение от «Марселя» со счётом 3:4 в 5-м туре чемпионата Франции.
«Наша команда владела инициативой первые 30 минут, но при счете 2:1 наши футболисты запаниковали. Соперник почувствовал это и забил дважды. Во втором тайме гости также были уверены в себе. Мы вернулись в игру после 2:4, но было уже слишком поздно. Это был интересный матч для зрителей, но не для нас.
Не буду сравнивать прошлый сезон и начало этого. Главное – что происходит в этом году. Мы допустили много ошибок. В этом сезоне мы уже пропустили 14 голов, нужно решать вопрос с защитой. Мы дважды уступили в единоборствах при втором взятии ворот. Нужно быть внимательнее. Это вопрос организации, а не игроков. «Марсель» — слаженная команда, которая практически не изменилась с прошлого года», — приводит слова Жардима официальный сайт Монако.
«Монако» в пяти мачтах Лиги 1 не одержал ни одной победы и располагается на предпоследней, 19-й строчке, с двумя очками в турнирной таблице. «Марсель», набрав 10 очков, занимает 4-е место.
- 16 сентября 2019
-
06:04
-
05:49
-
05:40
-
05:22
-
04:13
-
04:04
-
03:55
-
03:49
-
03:43
-
02:34
-
02:25
-
02:17
-
02:07
-
01:52
-
01:37
-
01:25
-
00:57
-
00:38
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:15
-
00:10
- 15 сентября 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:42
-
23:31
-
23:30
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
22:51
-
22:33
-
22:32
-
22:11