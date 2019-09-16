Жардим: «Монако» пропустил 14 мячей — это вопрос организации, а не игроков

Наставник «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал домашнее поражение от «Марселя» со счётом 3:4 в 5-м туре чемпионата Франции.

«Наша команда владела инициативой первые 30 минут, но при счете 2:1 наши футболисты запаниковали. Соперник почувствовал это и забил дважды. Во втором тайме гости также были уверены в себе. Мы вернулись в игру после 2:4, но было уже слишком поздно. Это был интересный матч для зрителей, но не для нас.



Не буду сравнивать прошлый сезон и начало этого. Главное – что происходит в этом году. Мы допустили много ошибок. В этом сезоне мы уже пропустили 14 голов, нужно решать вопрос с защитой. Мы дважды уступили в единоборствах при втором взятии ворот. Нужно быть внимательнее. Это вопрос организации, а не игроков. «Марсель» — слаженная команда, которая практически не изменилась с прошлого года», — приводит слова Жардима официальный сайт Монако.



«Монако» в пяти мачтах Лиги 1 не одержал ни одной победы и располагается на предпоследней, 19-й строчке, с двумя очками в турнирной таблице. «Марсель», набрав 10 очков, занимает 4-е место.