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«Монако» с Головиным уступил «Марселю». Команды забили на двоих семь мячей

«Монако» с Головиным уступил «Марселю». Команды забили на двоих семь мячей
Футбол / Франция 0

«Марсель» обыграл «Монако» в матче 5-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II». Итоговый счёт матча — 4:3.

Игра началась для хозяев достаточно оптимистично. Уже к 27-й минуте они вели в счёте 2:0 благодаря дублю Виссама Бен-Йеддера. Однако гости ещё до перерыва смогли восстановить паритет. Забитыми мячами в составе «Марселя» отметились Дарио Бенедетто и Валер Жермен. На 61-й минуте Димитри Пайе вывел гостей вперёд. Ещё через пять минут Бенедетто оформил дубль. На это монегаски ответили лишь одним результативным ударом Бальде Кейта на 75-й минуте.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на матч в стартовом составе и провёл на поле 69 минут, после чего был заменён на Кейта.

Франция - Лига 1. 5-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 4
Марсель
Марсель
1:0 Бен-Йеддер – 17' (пен)   2:0 Бен-Йеддер – 26'   2:1 Бенедетто – 38'   2:2 Жермен – 41'   2:3 Пайет – 61'   2:4 Бенедетто – 66'   3:4 Кейта – 75'
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