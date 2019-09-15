«Монако» с Головиным уступил «Марселю». Команды забили на двоих семь мячей

«Марсель» обыграл «Монако» в матче 5-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II». Итоговый счёт матча — 4:3.

Игра началась для хозяев достаточно оптимистично. Уже к 27-й минуте они вели в счёте 2:0 благодаря дублю Виссама Бен-Йеддера. Однако гости ещё до перерыва смогли восстановить паритет. Забитыми мячами в составе «Марселя» отметились Дарио Бенедетто и Валер Жермен. На 61-й минуте Димитри Пайе вывел гостей вперёд. Ещё через пять минут Бенедетто оформил дубль. На это монегаски ответили лишь одним результативным ударом Бальде Кейта на 75-й минуте.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на матч в стартовом составе и провёл на поле 69 минут, после чего был заменён на Кейта.