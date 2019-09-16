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Обамеянг: «Арсенал» специально дарит голы соперникам

Обамеянг: «Арсенал» специально дарит голы соперникам
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал ничейный результат команды в 5-м туре английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (2:2).

«Очевидно, что мы не ожидали камбека «Уотфорда», хотя понимали, что они попытаются вернуться в игру благодаря хорошему темпу, и они действительно сделали это во втором тайме. К сожалению, мы не смогли с ними справиться. Такое чувство, что мы специально дарим голы соперникам.

Я не хочу никого обвинять. Кто-то может сказать, что мы должны были забивать третий гол и заканчивать игру. Поэтому я не собираюсь говорить, что виноват кто-то конкретно. Стыдно пропускать такие голы, как мы», — цитирует Обамеянга Canal+.

«Канониры» вели в первом тайме со счетом 2:0 благодаря дублю Обамеянга, но не смогли не удержать преимущество, пропустив два мяча из-за ошибок центральных защитников — Сократиса Папастатопулоса и Давида Луиса.

«Арсенал» набрал 8 очков и остался на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» занимает последнюю строчку с 2 очками, не одержав ни одной победы.

Дубль Обамеянга и ошибки защитников «Арсенала» — видеообзор ничьей с «Уотфордом»
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