Минспорт Катара: сделаем всё возможное, чтобы провести ЧМ лучше, чем Россия

Министр культуры и спорта Катара Салах бен Ганим аль-Али заявил, что Катар планирует провести чемпионат мира по футболу лучше, чем Россия.



«Мы были счастливы, видя, чего удалось достигнуть России, которую тоже обвиняли в коррупции при получении права на проведение чемпионата мира, но ей удалось провести прекрасный турнир. Главный вызов сейчас для проведения мирового чемпионата по футболу в Катаре — провести его лучше, чем Россия. Это очень трудно, но мы сделаем для этого всё возможное», — приводит слова министра «Р-Спорт».



Чемпионат мира—2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, Катар стал первой арабской страной, получившей право на проведение чемпионата мира. Мундиаль в России прошёл в 2018 году.

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