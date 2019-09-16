«Локомотив» отправился на матч Лиги чемпионов с «Байером»

Московский «Локомотив» отправился в Германию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером», сообщает пресс-служба «железнодорожников».
Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».
Встречу обслужит польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским. Помогать Рачковскому будут его соотечественники Михал Обукович и Радослав Сейка, резервным рефери назначен Томаш Мусял. Как сообщает официальный сайт УЕФА, видеопомощником судьи будет Павел Гиль, а ассистентом видеопомощника — Бартош Франковски.
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив» состоится 18 сентября в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Соперниками «Локомотива» и «Байера» по группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико».
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