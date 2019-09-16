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Евсеев: очко с «Динамо» — это шаг вперёд. Мы довольны

Евсеев: очко с «Динамо» — это шаг вперёд. Мы довольны
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 9-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0).

«Приобретено одно очко — это шаг вперёд. Мы довольны. Игра складывалась, как мы и предполагали. Мы знали, что «Динамо» быстро переходит в атаку после отбора, и мы много теряли мячей в простых ситуациях.

Да, создали момент во втором тайме, но у нас сегодня был VAR. По моему мнению, в том моменте был офсайд у Безика, но такие моменты нужно, конечно, реализовывать.

Готовились ли персонально к Игбуну? Если матч закончился со счётом 0:0, то хорошо подготовились к нему. Игроки его прекрасно знают и играли именно против него.

Что касается Кругового, он отлично готовился и готов был на эту игру, но хочется видеть от него больше в созидании. Понимаем, если футболист долго не играл, он теряет игровые связи. Будем вносить поправки.

Моя остановка мяча? Так получилось и сложилось. Мне не важно, вирусное видео или нет, главное — набирать очки и двигаться вперёд.

Дальше будем восстанавливаться и без выходных готовиться к матчу со «Спартаком». У нас хороший график», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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