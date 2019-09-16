Видео: Евсеев продемонстрировал необычную технику остановки мяча
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев необычным образом остановил мяч в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).
Наставник отбил пятой точкой мяч, который покинул пределы поля.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».
43-летний Евсеев возглавил «Уфу» 27 марта 2019 года. В данный момент башкирский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Ранее специалист тренировал ивановский «Текстильщик», пермский «Амкар» и «СКА-Хабаровск».
В 10-м туре чемпионата России «Уфа» сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится 20 сентября в «Уфе» на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 17:30 мск.
Полное расписание матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
Евсеев: очко с «Динамо» — это шаг вперёд. Мы довольны
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