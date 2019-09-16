Видео: Евсеев продемонстрировал необычную технику остановки мяча

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев необычным образом остановил мяч в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).

Наставник отбил пятой точкой мяч, который покинул пределы поля.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».

43-летний Евсеев возглавил «Уфу» 27 марта 2019 года. В данный момент башкирский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Ранее специалист тренировал ивановский «Текстильщик», пермский «Амкар» и «СКА-Хабаровск».

В 10-м туре чемпионата России «Уфа» сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится 20 сентября в «Уфе» на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 17:30 мск.

Полное расписание матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».