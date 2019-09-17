Байрамян — о голе «Ахмату»: меня учили всегда бежать на добивание

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1)



«Пару лет назад, когда я начинал играть у Курбана Бердыева, меня учили действовать в нападении и всегда бежать на добивание. И в прошлых матчах это делал, но не везло с отскоком. В этот раз я побежал после плотного удара Ерёменко и забил.



Мы почувствовали, что в первом тайме что-то шло не так. Мы не очень синхронно прессинговали. Этим соперник хорошо пользовался. Во втором тайме вышли и побежали вперед. Мы играли дома — нам надо было отыгрываться.



Был ли пенальти в ворота «Ростова»? Я был рядом с эпизодом. Чернов подтвердил, что мяч попал ему в руку, но решение оставалось за арбитром», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

Удаление Швеца и гол Роши с пенальти — в видеообзоре матча «Ростов» — «Ахмат»