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Байрамян — о голе «Ахмату»: меня учили всегда бежать на добивание

Байрамян — о голе «Ахмату»: меня учили всегда бежать на добивание
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1)

«Пару лет назад, когда я начинал играть у Курбана Бердыева, меня учили действовать в нападении и всегда бежать на добивание. И в прошлых матчах это делал, но не везло с отскоком. В этот раз я побежал после плотного удара Ерёменко и забил.

Мы почувствовали, что в первом тайме что-то шло не так. Мы не очень синхронно прессинговали. Этим соперник хорошо пользовался. Во втором тайме вышли и побежали вперед. Мы играли дома — нам надо было отыгрываться.

Был ли пенальти в ворота «Ростова»? Я был рядом с эпизодом. Чернов подтвердил, что мяч попал ему в руку, но решение оставалось за арбитром», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

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