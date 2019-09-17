Байрамян — о голе «Ахмату»: меня учили всегда бежать на добивание

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1)
«Пару лет назад, когда я начинал играть у Курбана Бердыева, меня учили действовать в нападении и всегда бежать на добивание. И в прошлых матчах это делал, но не везло с отскоком. В этот раз я побежал после плотного удара Ерёменко и забил.
Мы почувствовали, что в первом тайме что-то шло не так. Мы не очень синхронно прессинговали. Этим соперник хорошо пользовался. Во втором тайме вышли и побежали вперед. Мы играли дома — нам надо было отыгрываться.
Был ли пенальти в ворота «Ростова»? Я был рядом с эпизодом. Чернов подтвердил, что мяч попал ему в руку, но решение оставалось за арбитром», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».
- 17 сентября 2019
-
02:08
-
01:40
-
01:21
-
00:47
-
00:33
-
00:26
-
00:09
- 16 сентября 2019
-
23:51
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:14
-
23:04
-
23:01
-
22:55
-
22:40
-
22:38
-
22:31
-
22:23
-
22:23
-
21:57
-
21:55
-
21:37
-
21:36
-
21:21
-
21:20
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:31
-
20:20
-
20:18
-
19:50
-
19:33