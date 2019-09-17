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Нагельсман: задача «Лейпцига» – обыграть «Бенфику»

Нагельсман: задача «Лейпцига» – обыграть «Бенфику»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал свои ожидания перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Мы приехали на игру с наработанными заготовками и идеями, которые могут сработать. Хотим использовать импульс, полученный во втором тайме матча с «Баварией».

Наша задача очевидна – победить в матче с «Бенфикой» и взять хороший старт в группе», – приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Матч группового этапа Лиги чемпионов группы G «РБ Лейпциг» — «Бенфика» начнётся сегодня, 17 сентября, в 22:00 мск. Матч пройдёт на стадионе Да Луш.

Матч Бундеслиги, прошедший 14 сентября, «РБ Лейпциг» — «Бавария» завершился со счётом 1-1. На третьей минуте матча гол забил Левандовский, а на третьей дополнительной минуте первого тайма счёт сравнял полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг.

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