Нагельсман: задача «Лейпцига» – обыграть «Бенфику»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал свои ожидания перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
«Мы приехали на игру с наработанными заготовками и идеями, которые могут сработать. Хотим использовать импульс, полученный во втором тайме матча с «Баварией».
Наша задача очевидна – победить в матче с «Бенфикой» и взять хороший старт в группе», – приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.
Матч группового этапа Лиги чемпионов группы G «РБ Лейпциг» — «Бенфика» начнётся сегодня, 17 сентября, в 22:00 мск. Матч пройдёт на стадионе Да Луш.
Матч Бундеслиги, прошедший 14 сентября, «РБ Лейпциг» — «Бавария» завершился со счётом 1-1. На третьей минуте матча гол забил Левандовский, а на третьей дополнительной минуте первого тайма счёт сравнял полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг.
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