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Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Видео

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Видео
Футбол / РПЛ 0

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сегодня вышли на свободу. Напомним, осенью прошлого года Мамаев вместе с братьями Кокориными и другом Александром Протасовицким стал участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время компания находилась под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

Ранее стало известно, что по правилам условно-досрочного освобождения Кокорин и Мамаев должны выйти на свободу сегодня, 17 сентября.

Видео доступно на «Чемпионате».

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