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Видео эпизода, как отчим Кокорина наехал на ногу журналисту

Видео эпизода, как отчим Кокорина наехал на ногу журналисту
Футбол / РПЛ 0

Кирилл Логинов, отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, около здания колонии наехал на ногу журналисту. Прибывший врач скорой помощи сообщил, что характер повреждения пока непонятен и что представителю СМИ нужно сделать рентген.

Телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись инцидента.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

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