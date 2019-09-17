Видео эпизода, как отчим Кокорина наехал на ногу журналисту

Кирилл Логинов, отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, около здания колонии наехал на ногу журналисту. Прибывший врач скорой помощи сообщил, что характер повреждения пока непонятен и что представителю СМИ нужно сделать рентген.
Телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись инцидента.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.
- 17 сентября 2019
-
11:20
-
11:17
-
11:13
-
11:01
-
10:56
-
10:54
-
10:51
-
10:27
-
10:20
-
10:06
-
10:01
-
09:53
-
09:33
-
09:33
-
09:31
-
09:26
-
09:25
-
09:00
-
08:48
-
08:23
-
08:23
-
08:15
-
08:05
-
07:55
-
07:44
-
06:23
-
06:09
-
05:55
-
05:34
-
05:22
-
04:57
-
04:47
-
04:30
-
04:24
-
03:51