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Гари Невилл назвал трёх игроков, которых пригласил бы в «Манчестер Юнайтед»

Гари Невилл назвал трёх игроков, которых пригласил бы в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне выступающий в роли эксперта на британском телевидении, в своём «твиттере» ответил на вопросы болельщиков.

Болельщик: Как «Арсенал» может справиться с нехваткой уверенности и ошибками в обороне?

Невилл: Поменять игроков!

Болельщик: Три игрока, которых ты бы подписал в «Манчестер Юнайтед»?

Невилл: Рафаэль Варан, Н’Голо Канте, Килиан Мбаппе.

Болельщик: Твой любимый бразильский футболист?

Невилл: Ромарио.

Болельщик: Через сколько лет «Манчестер Юнайтед» сможет бороться за чемпионство?

Невилл: С идеальным усилением самое раннее – сезон-2021/22.

Болельщик: Лучший правый полузащитник, с которым ты играл?

Невилл: Дэвид Бекхэм

Болельщик: Лучший нападающий, с которым ты играл?

Невилл: Уэйн Руни.

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