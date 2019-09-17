Гари Невилл назвал трёх игроков, которых пригласил бы в «Манчестер Юнайтед»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне выступающий в роли эксперта на британском телевидении, в своём «твиттере» ответил на вопросы болельщиков.
Болельщик: Как «Арсенал» может справиться с нехваткой уверенности и ошибками в обороне?
Невилл: Поменять игроков!
Болельщик: Три игрока, которых ты бы подписал в «Манчестер Юнайтед»?
Невилл: Рафаэль Варан, Н’Голо Канте, Килиан Мбаппе.
Болельщик: Твой любимый бразильский футболист?
Невилл: Ромарио.
Болельщик: Через сколько лет «Манчестер Юнайтед» сможет бороться за чемпионство?
Невилл: С идеальным усилением самое раннее – сезон-2021/22.
Болельщик: Лучший правый полузащитник, с которым ты играл?
Невилл: Дэвид Бекхэм
Болельщик: Лучший нападающий, с которым ты играл?
Невилл: Уэйн Руни.
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