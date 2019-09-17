Гари Невилл назвал трёх игроков, которых пригласил бы в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне выступающий в роли эксперта на британском телевидении, в своём «твиттере» ответил на вопросы болельщиков.



Болельщик: Как «Арсенал» может справиться с нехваткой уверенности и ошибками в обороне?



Невилл: Поменять игроков!



Болельщик: Три игрока, которых ты бы подписал в «Манчестер Юнайтед»?



Невилл: Рафаэль Варан, Н’Голо Канте, Килиан Мбаппе.



Болельщик: Твой любимый бразильский футболист?



Невилл: Ромарио.



Болельщик: Через сколько лет «Манчестер Юнайтед» сможет бороться за чемпионство?



Невилл: С идеальным усилением самое раннее – сезон-2021/22.



Болельщик: Лучший правый полузащитник, с которым ты играл?



Невилл: Дэвид Бекхэм



Болельщик: Лучший нападающий, с которым ты играл?



Невилл: Уэйн Руни.

Гари Невилл: агент Погба — это позор, «МЮ» нужно прекратить переговоры с ним