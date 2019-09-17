«Зенит» успел дозаявить Кокорина для участия в матчах РПЛ

«Зенит» подал заявление о дозаявке нападающего Александра Кокорина для участия в матчах чемпионата России. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Сегодня, 17 сентября, Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев вышли из колонии на свободу.

Напомним, осенью прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.