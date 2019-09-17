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Тренер: Кокорин будет стажироваться в «Сочи», Мамаева хочет «Галатасарай»

Тренер: Кокорин будет стажироваться в «Сочи», Мамаева хочет «Галатасарай»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный тренер Александр Петренко, судивший матчи в колонии с участием нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, поделился информацией о дальнейшей судьбе игроков.

«Я позавчера с ними разговаривал после матча их команды против офицерского состава колонии. Саша говорит, что будет в ближайшее время, грубо говоря, стажироваться в «Сочи». Пашу хочет «Галатасарай», не знаю, как они смогут совместить этот вариант с условиями УДО.

А матч с офицерами они выиграли со счётом 6:5. Побеждали с большим запасом, 5:0, но потом дали возможность чуть-чуть отыграться», — цитирует Петренко «Спорт-экспресс».

Напомним, осенью прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

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