Кирьяков: «Зенит» поступил с Кокориным по-человечески

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал освобождение Александра Кокорина из колонии и подписание им контракта с «Зенитом».

«Ему сейчас нужно быстрее набрать форму после долгого простоя. У него же ещё ситуация с травмой. Колено болит постоянно, не было возможности проводить правильную реабилитацию, не было возможности делать специальные упражнения. Сейчас всё позади, чёрный отрезок жизни закончился. Парень он молодой, поэтому, я думаю, что сейчас все силы бросит на то, чтобы как можно быстрее вернуться в строй. Если он выйдет на свой прежний уровень, то, конечно, это будет усиление для „Зенита“.



Понятно, что в ближайшее время не стоит на него рассчитывать, но во второй части чемпионата и Лиги чемпионов, если „Зенит“ выйдет из группы, Александр сможет помочь своей команде. Сейчас с ним нужно очень тщательно заниматься. Был бы я на месте генерального директора „Зенита“, то приставил бы к Кокорину тренера-реабилитолога, который с ним каждый день бы занимался по специальной программе, чтобы как можно быстрее футболист восстановился.

Насколько я знаю, врачи были у него. Информация о его здоровье в любом случае в клуб поступала. Я думаю, здесь такой человеческий подход к нему со стороны «Зенита». Подписали с ним контракт, тем самым показав, что дают ему шанс. Это по-человечески правильно. Тем более генеральный директор «Зенита» Александр Медведев — хороший человек, который знает, что когда человек оступается, то ему нужно дать второй шанс. Это они и сделали", — цитирует Кирьякова «Лайф».