Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

CAS сократил дисквалификацию Неймара за оскорбление судей

CAS сократил дисквалификацию Неймара за оскорбление судей
Футбол / Лига чемпионов 0

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём официальном сайте огласил итоги рассмотрения апелляции со стороны «Пари Сен-Жермен» на дисквалификацию нападающего Неймара, распространяющуюся на еврокубковые матчи.

Жалоба французского клуба была частично удовлетворена – срок отстранения бразильца был сокращён с трёх до двух матчей. Таким образом, форвард сможет принять участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге», но пропустит встречи с «Реалом» и «Галатасараем» в 1-м и 2-м турах соответственно.

Напомним, после ответного матча 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3) Неймар, не принимавший участия во встрече, раскритиковал судей в социальных сетях.

Леонардо: думаю, что пришло время перестать говорить о Неймаре
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент