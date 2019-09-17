CAS сократил дисквалификацию Неймара за оскорбление судей

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём официальном сайте огласил итоги рассмотрения апелляции со стороны «Пари Сен-Жермен» на дисквалификацию нападающего Неймара, распространяющуюся на еврокубковые матчи.



Жалоба французского клуба была частично удовлетворена – срок отстранения бразильца был сокращён с трёх до двух матчей. Таким образом, форвард сможет принять участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге», но пропустит встречи с «Реалом» и «Галатасараем» в 1-м и 2-м турах соответственно.



Напомним, после ответного матча 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3) Неймар, не принимавший участия во встрече, раскритиковал судей в социальных сетях.

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