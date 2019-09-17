Остановка мяча Евсеевым — украшение серого матча «Динамо» — «Уфа»

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» — 0:0. В начале матча арбитр Виталий Мешков назначил пенальти в ворота «Уфы» после попадания мяча в грудь Круговому, но после использования VAR арбитр отменил это решение. Это, собственно, все игровые моменты матча.

Самым ярким эпизодом игры стал вот этот момент.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев был экстравагантен и в игровые годы, вот и сейчас не упустил случая порадовать публику. Это видео стремительными темпами расходится по соцсетям.

«Моя остановка мяча? Так получилось и сложилось. Мне не важно, вирусное видео или нет, главное — набирать очки и двигаться вперёд», — сказал Евсеев после матча.

«Рискнул ли кто-то пошутить над остановкой мяча тренером? Пока что нет», — это слова нападающего «Уфы» Николая Гиоргобиани.