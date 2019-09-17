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«Динамо» — «Уфа» — 0:0, 16 сентября 2019, Евсеев останавливает мяч, видео

Евсеев останавливает мяч, видео
«Чемпионат»
Остановка мяча Евсеевым — украшение серого матча «Динамо» — «Уфа»
А вам слабо?
Футбол / РПЛ 0

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» — 0:0. В начале матча арбитр Виталий Мешков назначил пенальти в ворота «Уфы» после попадания мяча в грудь Круговому, но после использования VAR арбитр отменил это решение. Это, собственно, все игровые моменты матча.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
16 сентября 2019, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Уфа
Уфа

Самым ярким эпизодом игры стал вот этот момент.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев был экстравагантен и в игровые годы, вот и сейчас не упустил случая порадовать публику. Это видео стремительными темпами расходится по соцсетям.

«Моя остановка мяча? Так получилось и сложилось. Мне не важно, вирусное видео или нет, главное — набирать очки и двигаться вперёд», — сказал Евсеев после матча.

«Рискнул ли кто-то пошутить над остановкой мяча тренером? Пока что нет», — это слова нападающего «Уфы» Николая Гиоргобиани.

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