Медведев прокомментировал ближайшее будущее Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем нападающего Александра Кокорина, вышедшего на свободу из колонии.
«Второй шанс для Кокорина? Такие решения в такой непростой ситуации не могут приниматься автоматически без серьёзного рассмотрения. Но тренерский штаб, сам Сергей Богданович и руководство клуба очень много общались на эту тему. Очень важно, что Саша сделал заявление, что он хотел бы продолжить и завершить карьеру в «Зените», и даже сказал, что готов играть бесплатно. Такие искренние и сознательные заявления произвели впечатление на всех, потому что такими словами не бросаются.
Саша очень много пережил за этот год. Я не раз с ним разговаривал по телефону, и мы договорились, что обязательно отметим его выход на поле в основном составе команды. Сейчас начнётся очень непростая работа по восстановлению и выходу на пик формы. На этой неделе он должен пройти углублённое медицинское обследование, по итогам которого будет составлен план индивидуальных тренировок, восстановительных процедур. Надеюсь, что процесс восстановления пройдёт хорошо и он сможет сыграть как можно быстрее. Поэтому мы подали заявку в РФС, которая будет рассмотрена, и, надеюсь, судьба этой заявки будет положительной», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 17 сентября 2019
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