Мамаев встретился с женой после освобождения из колонии

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев встретился с женой Аланой после освобождения из колонии общего режима в Белгородской области. Футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Алана опубликовала фотографию с мужем в своём «инстаграме».

Напомним, осенью прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

При этом ходатайство Протасовицкого удовлетворено не было и он остаётся в тюрьме.