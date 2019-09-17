Мамаев встретился с женой после освобождения из колонии

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев встретился с женой Аланой после освобождения из колонии общего режима в Белгородской области. Футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.
Алана опубликовала фотографию с мужем в своём «инстаграме».
Напомним, осенью прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.
При этом ходатайство Протасовицкого удовлетворено не было и он остаётся в тюрьме.
- 17 сентября 2019
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