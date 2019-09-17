Гендиректор «Крыльев Советов»: мы бы не отказались от Мамаева

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб заинтересован в полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве.

«Мы бы не отказались от такого футболиста. Он игрок хороший, в таком все клубы заинтересованы», — приводит слова Шашкова «Город Самара».

Контракт 31-летнего Мамаева с «Краснодаром» действует до 31 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что краснодарский клуб намерен досрочно расторгнуть соглашение с футболистом.

Напомним, сегодня, 17 сентября, Мамаев вышел на свободу на условиях условно-досрочного освобождения.

Осенью прошлого года Мамаев, нападающий «Зенита» Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.