Гендиректор «Крыльев Советов»: мы бы не отказались от Мамаева

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб заинтересован в полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве.
«Мы бы не отказались от такого футболиста. Он игрок хороший, в таком все клубы заинтересованы», — приводит слова Шашкова «Город Самара».
Контракт 31-летнего Мамаева с «Краснодаром» действует до 31 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что краснодарский клуб намерен досрочно расторгнуть соглашение с футболистом.
Напомним, сегодня, 17 сентября, Мамаев вышел на свободу на условиях условно-досрочного освобождения.
Осенью прошлого года Мамаев, нападающий «Зенита» Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.
- 17 сентября 2019
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