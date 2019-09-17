Кокорин — Алане Мамаевой: возвращаю

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал встречу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева с женой Аланой.
«Возвращаю», — написал Кокорин в «инстаграме» Аланы.
Напомним, сегодня, 17 сентября, Мамаев и Кокорин вышли на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.
Осенью прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.
При этом решение по ходатайству Протасовицкого пока принято не было. В данный момент он остаётся в тюрьме.
- 17 сентября 2019
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