Хендерсон: «Ливерпуль» может играть лучше, нам нужно исправить ошибки в атаке

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2).



«В первом тайме чувствовалось, что мы играем в свой футбол, однако вторая половина матча осталась за неаполитанцами. „Наполи“ — хорошая команда. В матче с таким соперником нужно действовать слаженно в обороне, и я чувствовал, что мы всё делали правильно. Нам нужно исправить ошибки в нападении, нужны голы. В целом, „Ливерпуль“ может играть лучше. Мы берём на себя ответственность за этот результат и постараемся всё исправить», — приводит слова Хендерсона BT Sport.

Во 2-м туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «РБ Лейпциг». Матч пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». «Наполи» предстоит выездная встреча с «Генком». Матч состоится в Генке на арене «Кристал-Арена». Оба матча пройдут 2 октября.