В. Игнатьев: хочется выступить в ЛЧ намного лучше, чем в прошлом сезоне

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Конечно, хочется выступить намного лучше, чем в прошлом сезоне. До минувшего года «Локомотив» давно не играл в этом турнире, не было опыта. Хотя в тот раз группа у нас была проходимая. В этот раз квартет гораздо сложнее. Но мы постараемся выступить поярче. Тем более от нас мало чего ожидают.

Эмоции от итогов жеребьёвки? Больше обрадовался, потому что когда ещё сыграешь против таких команд. Это отличная возможность проявить себя. Ну, и, конечно, появился шанс сыграть по-другому с «Атлетико». В прошлый раз получили приличную пощёчину от них», — приводят слова Игнатьева «Известия».

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив» состоится сегодня, 18 сентября, в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Соперниками «Локомотива» и «Байера» по группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико».