Вальверде — о матче с «Боруссией» Д: «Барселоне» пришлось страдать на поле

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:0).

«Мы владели инициативой, но допустили три-четыре потери и позволили «Боруссии» провести несколько быстрых контратак. Дортмундцы традиционно хороши в этом деле, они здорово контратакуют, на высоких скоростях.

«Боруссия» очень сильна. Дортмундцы провели три или четыре контратаки подряд и здорово осложнили нам жизнь. Тер Штеген здорово играл в воротах. В какой-то момент мы снова стали владеть инициативой, но мы не смогли их раскачать.

Месси сейчас на том уровне, на котором находился бы любой игрок, у которого не было предсезонной подготовки и которого бросили под танк в очень напряжённом матче после всего трёх или четырёх полноценных тренировок.

Нам пришлось страдать на поле, но никто не обещал нам лёгкой прогулки», — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.

«Барселона» набрала 1 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице группы F. Дортмундская «Боруссия» (1) — на последнем, 4-м месте. Лидером группы F после 1-го тура является пражская «Славия» (1), на 2-м месте располагается миланский «Интер» (1).