Главный тренер «Лиона»: нас дестабилизировал пропущенный гол

Главный тренер «Лиона» Силвиньо подвёл итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча состоялась в Лионе на «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:1.
«В Лиге чемпионов всегда сложно играть дома — это стресс. Мы чаще владели мячом, но нас дестабилизировал пропущенный гол. Потом наши молодые футболисты взяли себя в руки. Если кто-то и должен был сегодня победить, то это мы. Но и одно очко — тоже неплохо», — приводит слова Силвиньо пресс-служба УЕФА.
Счёт был открыт на 41-й минуте — автором гола стал Сердар Азмун, которому ассистировал Артём Дзюба. Французский клуб отыгрался в начале второго тайма — отличился Мемфис Депай, реализовавший 11-метровый.
Во втором туре «Зенит» на своём поле сыграет с португальской «Бенфикой». «Лиону» предстоит выездной матч с немецким «РБ Лейпциг». Оба матча состоятся 2 октября.
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