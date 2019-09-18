Главный тренер «Лиона»: нас дестабилизировал пропущенный гол

Главный тренер «Лиона» Силвиньо подвёл итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча состоялась в Лионе на «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:1.



«В Лиге чемпионов всегда сложно играть дома — это стресс. Мы чаще владели мячом, но нас дестабилизировал пропущенный гол. Потом наши молодые футболисты взяли себя в руки. Если кто-то и должен был сегодня победить, то это мы. Но и одно очко — тоже неплохо», — приводит слова Силвиньо пресс-служба УЕФА.

Счёт был открыт на 41-й минуте — автором гола стал Сердар Азмун, которому ассистировал Артём Дзюба. Французский клуб отыгрался в начале второго тайма — отличился Мемфис Депай, реализовавший 11-метровый.

Во втором туре «Зенит» на своём поле сыграет с португальской «Бенфикой». «Лиону» предстоит выездной матч с немецким «РБ Лейпциг». Оба матча состоятся 2 октября.