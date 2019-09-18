Лопеш: «Лион» показал характер, сравняв счёт во втором тайме

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш подвёл итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча состоялась в Лионе на «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:1.

«Мы показали характер, сравняв счёт во втором тайме, но мы были обязаны создавать опасные моменты и биться за победу. Надо выигрывать домашние матчи. Если одерживаешь победы во всех играх на своём поле, получаешь хорошие шансы на выход в плей-офф», — приводит слова Лопеша пресс-служба УЕФА.

Счёт был открыт на 41-й минуте — автором гола стал Сердар Азмун, которому ассистировал Артём Дзюба. Французский клуб отыгрался в начале второго тайма — отличился Мемфис Депай, реализовавший 11-метровый.

Во втором туре «Зенит» на своём поле сыграет с португальской «Бенфикой». «Лиону» предстоит выездной матч с немецким «РБ Лейпциг». Оба матча состоятся 2 октября.