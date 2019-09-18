Хавбек «Лиона» Тусар: нам не хватало изобретательности в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Лиона» Лука Тусар подвёл итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча состоялась в Лионе на «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:1.

«Мы пропустили гол после чего не были достаточно опасны в плане атаки, чтобы забить в ответ. Соперник отошёл глубоко назад, а нам не хватало изобретательности и вдохновения. Не хватало решающего касания в нужных эпизодах», — приводит слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Счёт был открыт на 41-й минуте — автором гола стал Сердар Азмун, которому ассистировал Артём Дзюба. Французский клуб отыгрался в начале второго тайма — отличился Мемфис Депай, реализовавший 11-метровый.

Во втором туре «Зенит» на своём поле сыграет с португальской «Бенфикой». «Лиону» предстоит выездной матч с немецким «РБ Лейпциг». Оба матча состоятся 2 октября.