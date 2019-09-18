Полузащитник «Манчестер Юнайтед» мог в детстве уйти из футбола
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэл Джеймс признался, что ещё в детстве у него было желание прекратить заниматься футболом…
«Когда мне было где-то 12 лет, я был близок, чтобы уйти из футбола, так как уже не получал удовольствия. Я сказал маме, что лучше буду заниматься другим спортом. Я хотел гулять с друзьями, а не тренироваться. Но у меня состоялось серьёзное собрание с тренерами в «Халле». Тогда мне сказали, что у меня талант и меня хотят видеть в команде. На самом деле у меня было мало свободного времени с друзьями. Но иногда надо идти на жертвы, чтобы быть футболистом», — цитирует Джеймса Inside United.
В пяти первых матчах чемпионата Англии нынешнего сезона Джеймс забил уже три мяча.
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