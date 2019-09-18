Бывшая жена Тимощука: Толик писал в немецкий суд, что я украла детей

Надежда Навроцкая, бывшая жена тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, рассказала, как идёт бракоразводный процесс.

«Толик неоднократно говорил мне об идее фикс: «Когда у тебя закончатся деньги, я заберу детей и найду людей, которые будут их выращивать». Не воспитывать, а именно выращивать – я цитирую дословно. Всё это время он пытался сделать так, чтобы я не могла оплатить счета. Скажем, я вынуждена каждый месяц доплачивать лишнюю тысячу евро за его страховку, которая ему не нужна, но она идёт в одном пакете с детскими. А в Германии с этим строго: не буду платить – в случае чего, чуть ли не уголовная статья. За годы в браке у нас образовались и другие обязательства. Налоги на недвижимость, разные контракты. Толик всё это переложил на меня. Специально уходит не только от алиментов, а вообще от всего, за что надо платить. Ему же плевать, если его дети останутся без света. Главное – чтобы их мама оказалась в безвыходном положении.



Правда, что меня обвиняли в киднеппинге. Толик прямо так и писал в немецкий суд, что я украла детей, которые при этом всё время находились со мной. У них заканчивался вид на жительство в Германии, для продления требовалась подпись Толика, но он отказывался. То же самое с детскими паспортами, без которых продлить вид на жительство нельзя. Хорошо, что украинский консул оказался профессионалом. Для обсуждения ситуации работники консульства специально собрались в выходной день. Удивительные люди. А Толик над нами издевался и смеялся», — цитирует Навроцкую «Советский спорт».