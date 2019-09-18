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Роналду сравнил свой лучший гол с сексом

Роналду сравнил свой лучший гол с сексом
Роналду сравнил свой лучший гол с сексом
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал лучший гол в своём исполнении, а также сравнил его с сексом со своей девушкой Джорджиной Родригес.

«Гол Буффону действительно лучший в моём исполнении. Лучше ли он, чем секс с Джорджиной? Нет, точно нет!

Я пытался забить такой гол много-много лет. К тому моменту на моём счету было больше 700 мячей, но не было такого. После взятия ворот я подумал: «Наконец-то я забил через себя, прекрасный прыжок». Забить так Буффону, в матче с «Ювентусом», да ещё и в Лиге чемпионов. Это был великолепный гол», — цитирует Роналду Goal.com со ссылкой на ITV.

Напомним, Роналду забил своему нынешнему клубу во время выступления за мадридский «Реал». Тогда команды встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов. По итогам противостояния в следующий раунд прошли «сливочные», которые в итоги стали обладателями трофея.

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