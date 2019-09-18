«Локомотив» сыграет с «Байером» в белой форме
«Локомотив» в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» сыграет в белой форме, сообщает пресс-служба московской команды.
Фотография доступна в «твиттере» «Локомотива».
Встреча группы D состоится сегодня, 18 сентября, в Леверкузене и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Байер» — «Локомотив».
Польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским будет работать на этой игре. Помогать Рачковскому будут его соотечественники Михал Обукович и Радослав Сейка, резервным рефери назначен Томаш Мусял. Видеопомощником судьи будет Павел Гиль, а ассистентом видеопомощника — Бартош Франковски.
- 18 сентября 2019
-
13:07
-
13:05
-
12:42
-
12:31
-
12:21
-
12:16
-
12:05
-
11:52
-
11:47
-
11:28
-
11:27
-
11:07
-
10:50
-
10:42
-
10:19
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:45
-
09:44
-
09:26
-
09:22
-
09:10
-
08:59
-
08:53
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:03
-
08:00
-
07:51
-
06:59
Партнерский контент