«Локомотив» сыграет с «Байером» в белой форме

«Локомотив» в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» сыграет в белой форме, сообщает пресс-служба московской команды.

Фотография доступна в «твиттере» «Локомотива».



Встреча группы D состоится сегодня, 18 сентября, в Леверкузене и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Байер» — «Локомотив».

Польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским будет работать на этой игре. Помогать Рачковскому будут его соотечественники Михал Обукович и Радослав Сейка, резервным рефери назначен Томаш Мусял. Видеопомощником судьи будет Павел Гиль, а ассистентом видеопомощника — Бартош Франковски.