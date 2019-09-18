На фанатов «Ливерпуля» напали перед матчем с «Наполи»

Болельщики «Ливерпуля», прибывшие в Неаполь на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2), пострадали в результате нападения со стороны неизвестных.
«Двое фанатов «Ливерпуля» подверглись нападению в Неаполе 17 сентября. Около шести часов вечера по местному времени группа мужчин на скутерах подъехала к болельщикам, а затем атаковала их. Двое мужчин из Великобритании в возрасте 26 и 46 лет получили порезы и ссадины головы, после чего им была оказана медицинская помощь. Впоследствии они посетили матч», — приводит заявление полиции Мерсисайда Goal.com.
Во 2-м туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «РБ Лейпциг». Матч пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». «Наполи» предстоит выездная встреча с «Генком». Матч состоится в Генке на арене «Кристал-Арена». Оба матча пройдут 2 октября.
- 18 сентября 2019
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