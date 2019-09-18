А. Кержаков: «Зенит» выглядел скованно, «Лион» можно было побеждать

Бывший нападающий «Зенита», ныне старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков высказал мнение о матче петербуржцев с «Лионом» (1:1) в 1-м туре Лиги чемпионов.
«Мне кажется, что из-за какого-то внутреннего волнения «Зенит» выглядел скованно. На мой взгляд, если бы не эта скованность, то петербуржцы могли бы добиться положительного результата. В принципе «Лион» давал играть. В центре поля было много свободного пространства, когда сине-бело-голубые владели мячом. Просто команда этим не воспользовалась. Но я связываю это с волнением на старте Лиги чемпионов.
По-моему, мы ожидали от «Лиона» чего-то большего. Из команды ушли ряд футболистов, пришли новички, их игра немного изменилась. Я не готов говорить о недооценке соперника. Мне показалось, что «Лион» играл так, как он сейчас может. И судя по выступлению команды на данный момент, её можно было побеждать», — цитирует Кержакова Sportbox.
- 18 сентября 2019
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