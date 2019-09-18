Василенко назначен главным тренером «Авангарда»

Курский «Авангард» объявил о назначении Олега Василенко главным тренером команды. 45-летний специалист пришел в коллектив вместе с экс-наставником Муратом Искаковым в качестве старшего тренера, и после отставки которого руководил сине-белыми на правах исполняющего обязанности.



До «Авангарда» Василенко работал с такими командами, как «Жемчужина» (Сочи), «Сатурн-д», «Анжи», «Урал», «Балтика» и минское «Динамо».

«В послужном списке специалиста есть сотрудничество со сборной Южной Кореи, также под его руководством литовский „Тракай“ смог преодолеть два квалификационных раунда в Лиге Европы. Олег Петрович, вместе у нас всё получится!» — говорится на официальном сайте курского клуба.