Азмун — о матче с «Лионом»: хорошее начало нашего пути в Лиге чемпионов!

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в социальной сети подвёл итоги выездного матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом».



«Хорошее начало нашего пути в Лиге чемпионов! Спасибо за вашу поддержку, мы будем стараться изо всех сил в каждой игре и обязательно это сделаем», — написал Азмун в «Инстаграме».



Встреча состоялась в Лионе на «Стад де Люмьер» и завершилась ничьей — 1:1. Счёт был открыт на 41-й минуте — автором гола стал Сердар Азмун, которому ассистировал Артём Дзюба. Французский клуб отыгрался в начале второго тайма — отличился Мемфис Депай, реализовавший 11-метровый. Пенальти был назначен за фол Магомеда Оздоева именно на Депае.



Во втором туре «Зенит» на своём поле сыграет с португальской «Бенфикой». «Лиону» же предстоит выездной матч с немецким «РБ Лейпциг». Оба матча состоятся 2 октября.

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