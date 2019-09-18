Гончаренко высказался о травмах в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» покомментировал ситуацию с травмами в команде.
«Визуально Сантос адаптировался, но всё равно это сложно: другой чемпионат, люди. В игровом плане проблем нет, в остальном нужно время. Надеемся, он будет приносить нам пользу во всех турнирах.
Когда-то эта череда травм должна закончиться. Это стечение обстоятельств. Все травмы механические, за исключением травмы Набабкина. С функциональной точки зрения команда в хорошем состоянии, поэтому это не связано с подготовкой. Надеемся, что скоро игроки вернутся, потому что график становится тяжелее.
У нашего соперника широкий состав, два исполнителя на каждую позицию. Они любят контролировать мяч, игру. Команда обладает менталитетом победителя. Завтра мы можем увидеть игру атака на атаку", — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 18 сентября 2019
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