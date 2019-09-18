Гончаренко: прошлый сезон очень сильно закалил ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Встреча состоится завтра, 19 сентября, в Разграде, начало игры запланировано на 22:00 мск.

«Состояние Шарлии оценим завтра, отсюда примем решение. Если есть минимальный риск, то играть он не будет. Что касается тактики на завтрашний матч, то мысли у тренерского штаба могут быть разные. Приходите завтра, всё увидите. Наша команда на протяжении многих лет играет еврокубковые матчи, опыт есть. Команда молодая, но есть Акинфеев, Фернандес, Чалов. Прошлый сезон очень сильно закалил команду. Опыт завтра не будет играть ключевую роль», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.