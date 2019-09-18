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Луис Адриано: я в курсе жизни «Спартака»

Луис Адриано: я в курсе жизни «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий за «Палмейрас», заявил, что следит за событиями в стане красно-белых.

«Я слежу за бывшей командой. Всегда смотрю игры на YouTube. Я болельщик «Спартака»! Постоянно на связи с Айртоном — нашим последним красно-белым бразильцем. Мы с ним переписываемся по Whats`App, так что я в курсе жизни клуба. У нас есть общая группа в мессенджере, там все португалоговорящие спартаковцы. И Фернандо, и Роша, и Зе Луиш. Я тоже в курсе про выступления Зе Луиша в Португалии. Очень рад за него! Надеюсь, Зе станет лучшим бомбардиром в своей команде, а я в своей. Ха-ха!» — приводит слова Адриано Sport24.

Адриано перешёл в «Палмейрас» этим летом из «Спартака» за € 1 млн.

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