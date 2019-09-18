Луис Адриано: я в курсе жизни «Спартака»
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий за «Палмейрас», заявил, что следит за событиями в стане красно-белых.
«Я слежу за бывшей командой. Всегда смотрю игры на YouTube. Я болельщик «Спартака»! Постоянно на связи с Айртоном — нашим последним красно-белым бразильцем. Мы с ним переписываемся по Whats`App, так что я в курсе жизни клуба. У нас есть общая группа в мессенджере, там все португалоговорящие спартаковцы. И Фернандо, и Роша, и Зе Луиш. Я тоже в курсе про выступления Зе Луиша в Португалии. Очень рад за него! Надеюсь, Зе станет лучшим бомбардиром в своей команде, а я в своей. Ха-ха!» — приводит слова Адриано Sport24.
Адриано перешёл в «Палмейрас» этим летом из «Спартака» за € 1 млн.
Цорн: пост Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной, — это расизм
- 18 сентября 2019
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:40
-
18:36
-
18:30
-
18:28
-
18:15
-
18:13
-
17:51
-
17:51
-
17:46
-
17:44
-
17:39
-
17:39
-
17:33
-
17:29
-
17:20
-
17:13
-
17:11
-
16:56
-
16:46
-
16:32
-
16:22
-
16:20
-
16:06
-
15:57
-
15:56
-
15:41
-
15:33
-
15:19
-
15:12
-
15:00
-
14:58
-
14:49
Партнерский контент