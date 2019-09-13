Цорн: пост Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной, — это расизм

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему клуб решил подать заявление на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который назвал обезьяной форварда красно-белых Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас».

«Мы действительно написали письмо в прокуратуру, указав на тот инцидент, который случился во время матча с ЦСКА в Австрии. Как генеральный директор, могу сказать, что клуб должен защищать наших футболистов. Мы поддержали Луиса Адриано таким образом. Остальное будет уже решать суд.

Мы не требуем ничего — просто хотим, чтобы с этим разобрались. Пусть суд назначат наказание по закону. У нас нет ничего личного к Малосолову и не важно, что он болельщик ЦСКА. Так же мы поступили бы к любому другому человеку, который пишет подобные вещи о наших футболистах.

Является ли пост Малосолова про обезьяну — расизмом? На мой взгляд — да. Причём, после матча в Австрии мы обсудили этот инцидент с Леонидом Арнольдовичем, сформировали общую позицию клуба», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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