Л. Адриано: твит Малосолова меня оскорбил, благодарен «Спартаку», что вмешался
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано прокомментировал сообщение в «твиттере» известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, в котором тот обозвал бразильца «спартаковской обезьяной».
«Если честно, твит Малосолова меня неприятно удивил. Никогда прежде в России я не сталкивался с проявлениями расизма. Было очень неприятно узнать, что публичная персона может себе позволить подобное. Думаю, это именно проявление расизма. Повторюсь, я был оскорблен этим твитом. И надеюсь, что компетентные органы разберутся в ситуации, а также дадут действиям журналиста объективную оценку. Благодарен клубу за вмешательство в эту ситуацию», — цитирует Адриано Sport24.
Адриано выступал за «Спартак» с января 2017 года по лето 2019 года.
Цорн: пост Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной, — это расизм
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