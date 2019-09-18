Тиль — о встрече с болельщиками «Спартака»: это было очень здорово

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль высказался о состоявшейся встрече с болельщиками и предстоящем матче 10-го тура РПЛ с «Уфой».
«Задача спорта высоких достижений и состоит в том, чтобы забывать о прошлых матчах. Независимо от того, выиграл ты или проиграл. Ты можешь один день порадоваться или погрустить, но дальше будет больше игр впереди, тебя ждут другие матчи, нужно готовиться к ним.
Что касается состоявшейся встречи с болельщиками, то, считаю, это было очень здорово. Несмотря на поражение, пришли болельщики на стадион, чтобы поддержать команду. Действительно очень приятно.
Что знаю об «Уфе»? Знаю только, что игра будет на искусственном поле и что разница во времени составляет два часа. Мы ещё не разбирали игру команды, я против них никогда до этого не играл, поэтому особо сказать нечего", — сказал Тиль в интервью клубной пресс-службе «Спартака».
- 18 сентября 2019
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