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«Шахтёр» — «Манчестер Сити»: Зинченко сыграет с первых минут

«Шахтёр» — «Манчестер Сити»: Зинченко сыграет с первых минут
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Шахтёр»: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Исмаили, Болбат.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стерлинг, Гюндоган, Жезус, Зинченко, Родри, де Брёйне, Фернандиньо, Марез, Отаменди.

Соперниками украинской и английской команд в группе C являются загребское «Динамо» и «Аталанта», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 22:00 мск.

С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.

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