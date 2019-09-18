«Динамо» возвратит на фасад «ВТБ Арена» мемориальную доску в память о ВОВ

Московское «Динамо» перед матчем 10-го тура Российской Премьер-Лиги проведёт торжественную церемонию, приуроченную к 78-летию битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны.
В воскресенье, 22 сентября, в 11:00 состоится торжественное мероприятие, посвящённое возвращению на фасад «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» мемориальной доски в память о формировании на стадионе в годы Великой Отечественной войны отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН). Участие в мероприятии примут генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский, генеральный директор ФК «Динамо» Юрий Белкин, председатель Совета Ветеранов ОМСБОН Юрий Степанов, ветераны ОМСБОН, представители исторических обществ, музея Росгвардии и болельщики.
- 18 сентября 2019
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