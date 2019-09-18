«Атлетико» вырвал ничью в матче ЛЧ с «Ювентусом», уступая в ходе встречи — 0:2
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась вничью со счётом 2:2.
В начале второго тайма, на 48-й минуте, счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо. На 65-й минуте преимущество гостей в счёте укрепил хавбек Блез Матюиди. Через 5 минут защитник «Атлетико» Стефан Савич сократил отставание в счёте. На 90-й минуте ничью для мадридской команды добыл полузащитник Эктор Эррера.
«Ювентус» набрал 1 очко и занял 2-е место в турнирной таблице группы D. «Атлетико» (1) — на 3-м месте. Соперниками туринского «Ювентуса» и «Атлетико» по группе D являются московский «Локомотив» и «Байер».
- 19 сентября 2019
-
00:57
-
00:53
-
00:45
-
00:45
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:36
-
00:31
-
00:26
-
00:22
-
00:19
-
00:15
-
00:09
-
00:04
-
00:00
- 18 сентября 2019
-
23:55
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
22:51
-
22:41
-
22:37
-
22:29
-
22:18
-
22:08
-
21:48
-
21:46
-
21:31
-
21:23
-
21:09
-
21:05
-
21:04
-
21:00
Партнерский контент