«Атлетико» вырвал ничью в матче ЛЧ с «Ювентусом», уступая в ходе встречи — 0:2

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась вничью со счётом 2:2.



В начале второго тайма, на 48-й минуте, счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо. На 65-й минуте преимущество гостей в счёте укрепил хавбек Блез Матюиди. Через 5 минут защитник «Атлетико» Стефан Савич сократил отставание в счёте. На 90-й минуте ничью для мадридской команды добыл полузащитник Эктор Эррера.



«Ювентус» набрал 1 очко и занял 2-е место в турнирной таблице группы D. «Атлетико» (1) — на 3-м месте. Соперниками туринского «Ювентуса» и «Атлетико» по группе D являются московский «Локомотив» и «Байер».