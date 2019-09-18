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«Атлетико» вырвал ничью в матче ЛЧ с «Ювентусом», уступая в ходе встречи — 0:2

«Атлетико» вырвал ничью в матче ЛЧ с «Ювентусом», уступая в ходе встречи — 0:2
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась вничью со счётом 2:2.

В начале второго тайма, на 48-й минуте, счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо. На 65-й минуте преимущество гостей в счёте укрепил хавбек Блез Матюиди. Через 5 минут защитник «Атлетико» Стефан Савич сократил отставание в счёте. На 90-й минуте ничью для мадридской команды добыл полузащитник Эктор Эррера.

«Ювентус» набрал 1 очко и занял 2-е место в турнирной таблице группы D. «Атлетико» (1) — на 3-м месте. Соперниками туринского «Ювентуса» и «Атлетико» по группе D являются московский «Локомотив» и «Байер».

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
18 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Куадрадо – 48'   0:2 Матюиди – 65'   1:2 Савич – 70'   2:2 Эррера – 90'
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