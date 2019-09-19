Нигматуллин: «Локомотив» сделал заявку на решение задачи минимум — выход в ЛЕ

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал победу «железнодорожников» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1).
«Хочу поздравить «Локомотив» и Юрия Павловича лично с победой. Особенно с этими кадровыми потерями. Нужно многое было перекраивать, но команда с честью вышла из этой ситуации за счёт грамотной схемы и тактики. «Локомотив» не стал играть вторым номером, играл смело, пропустил случайный гол. Победа абсолютно заслуженная. После этой победы «Локо» сделал заявку на решение задачи минимум — выход в Лигу Европы. Четвёртое место будет провалом, а евровесна будет неплохо. Надеюсь, такую же гибкость и смелость команда проявит и против «Ювентуса», и против «Атлетико». Но об этом надо будет думать завтра. А сейчас они должны наслаждаться отличным стартом», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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