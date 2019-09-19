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Гвардиола: мы можем достичь 1/8 финала Лиги чемпионов

Гвардиола: мы можем достичь 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты матча группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (3:0).

«Мы видели результаты вчера и сегодня, мы знаем, насколько сложна Лига чемпионов. Мы хорошо защищались и создавали моменты. Начать с трёх очков, очень важно, все теперь в наших руках. Мы можем достичь 1/8 финала.

Когда вы выигрываете, тренер принимает правильные решения, когда вы проигрываете – неправильные. Мы проиграли одну игру за восемь месяцев. Я не сомневаюсь в своих ребятах. Быть тренером этой команды – счастье для меня.

Теперь мы готовимся к следующим играм. У нас нет большого выбора в защите, Фернандиньо – единственный, кто у меня есть. Он умный игрок и невероятный парень. Он отлично справляется с прессингом и всё делает идеально», – приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

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