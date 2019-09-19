«Атлетико Паранаэнсе» впервые в истории стал обладателем Кубка Бразилии

В ночь на 19 сентября в Порту-Алегри состоялся ответный матч Кубка Бразилии между местным «Интернасьоналом» и «Атлетико Паранаэнсе». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Решающий мяч на 97-й минуте забил форвард Рони. Автором ещё одного гола гостей стал хавбек Лео Ситтадини. У хозяев отличился защитник Бруно Виейра.
Экс-игрок московского ЦСКА Витиньо провёл весь матч на скамейке запасных.
По итогам двухраундового противостояния «Атлетико Паранаэнсе» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Бразилии. Витиньо также впервые завоевал этот трофей.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Атлетико Паранаэнсе»
Витиньо перешёл в ЦСКА в 2013 году из «Ботафого» за € 9,5 млн. В 2015 и 2016 году он выступал на правах аренды за «Интернасьонал». В общей сложности нападающий провёл в составе «армейцев» 84 матча и забил 19 голов.
- 19 сентября 2019
-
07:11
-
06:33
-
06:22
-
06:15
-
05:41
-
05:24
-
04:12
-
03:54
-
03:07
-
02:13
-
02:06
-
01:54
-
01:33
-
01:25
-
00:57
-
00:53
-
00:45
-
00:45
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:36
-
00:31
-
00:26
-
00:22
-
00:19
-
00:15
-
00:09
-
00:04
-
00:00
- 18 сентября 2019
-
23:55
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:35