«Атлетико Паранаэнсе» впервые в истории стал обладателем Кубка Бразилии

В ночь на 19 сентября в Порту-Алегри состоялся ответный матч Кубка Бразилии между местным «Интернасьоналом» и «Атлетико Паранаэнсе». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Решающий мяч на 97-й минуте забил форвард Рони. Автором ещё одного гола гостей стал хавбек Лео Ситтадини. У хозяев отличился защитник Бруно Виейра.

Экс-игрок московского ЦСКА Витиньо провёл весь матч на скамейке запасных.



По итогам двухраундового противостояния «Атлетико Паранаэнсе» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Бразилии. Витиньо также впервые завоевал этот трофей.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Атлетико Паранаэнсе»

Витиньо перешёл в ЦСКА в 2013 году из «Ботафого» за € 9,5 млн. В 2015 и 2016 году он выступал на правах аренды за «Интернасьонал». В общей сложности нападающий провёл в составе «армейцев» 84 матча и забил 19 голов.