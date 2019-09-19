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«Коринтианс» Вагнера Лава проиграл в 1/2 финала Южноамериканского кубка

«Коринтианс» Вагнера Лава проиграл в 1/2 финала Южноамериканского кубка
Футбол / Южная Америка 0

Бразильский «Коринтианс» проиграл на своём поле эквадорскому клубу «Индепендьенте дель Валье» со счётом 0:2 в первом матче 1/2 финала Южноамериканского кубка. Дублем отметился форвард гостей Габриэль Торрес.

В составе «Коринтианса» все 90 минут на поле провёл бывший нападающий ЦСКА 35-летний Вагнер Лав. Результативными действиями опытный футболист не отличился.

Это была первая игра двухраундового противостояния. Ответная встреча состоится в Кито на стадионе «Олимпико Атауальпа» 26 сентября, начало — в 03:30 мск.

Южноамериканский кубок — второй по значимости клубный турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес. Действующим обладателем является «Атлетико Паранаэнсе», который накануне уступил в первой встрече Суперкубка Южной Америки аргентинскому «Ривер Плейт» (0:1).

Вагнер Лав выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2012 год. Всего в составе «армейцев» он провёл 244 матча и забил 120 мячей. В общей сложности с командой он выиграл 14 трофеев.

«Коринтианс» Вагнер Лава пробился в полуфинал Южноамериканского кубка
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