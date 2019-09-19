«Коринтианс» Вагнера Лава проиграл в 1/2 финала Южноамериканского кубка

Бразильский «Коринтианс» проиграл на своём поле эквадорскому клубу «Индепендьенте дель Валье» со счётом 0:2 в первом матче 1/2 финала Южноамериканского кубка. Дублем отметился форвард гостей Габриэль Торрес.
В составе «Коринтианса» все 90 минут на поле провёл бывший нападающий ЦСКА 35-летний Вагнер Лав. Результативными действиями опытный футболист не отличился.
Это была первая игра двухраундового противостояния. Ответная встреча состоится в Кито на стадионе «Олимпико Атауальпа» 26 сентября, начало — в 03:30 мск.
Южноамериканский кубок — второй по значимости клубный турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес. Действующим обладателем является «Атлетико Паранаэнсе», который накануне уступил в первой встрече Суперкубка Южной Америки аргентинскому «Ривер Плейт» (0:1).
Вагнер Лав выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2012 год. Всего в составе «армейцев» он провёл 244 матча и забил 120 мячей. В общей сложности с командой он выиграл 14 трофеев.
- 19 сентября 2019
-
05:41
-
05:24
-
04:12
-
03:54
-
03:07
-
02:13
-
02:06
-
01:54
-
01:33
-
01:25
-
00:57
-
00:53
-
00:45
-
00:45
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:36
-
00:31
-
00:26
-
00:22
-
00:19
-
00:15
-
00:09
-
00:04
-
00:00
- 18 сентября 2019
-
23:55
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
22:51
-
22:41
-
22:37
-
22:29