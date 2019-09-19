Видео: невероятный финт Сирино в финале Кубка Бразилии

В ночь на 19 сентября мск в Порту-Алегри состоялся ответный матч Кубка Бразилии между местным «Интернасьоналом» и «Атлетико Паранаэнсе». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Решающий мяч на 97-й минуте забил форвард «Атлетико» Рони. Ему ассистировал Марсело Сирино, который сначала невероятным финтом обыграл двоих футболистов, а затем на замахе убрал третьего соперника и отдал передачу. Автором ещё одного гола гостей стал хавбек Лео Ситтадини. У хозяев отличился Николас Федерико Лопес.



По итогам двухраундового противостояния «Атлетико Паранаэнсе» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Бразилии.

Видео доступно на «Чемпионате».