Видео: невероятный финт Сирино в финале Кубка Бразилии
В ночь на 19 сентября мск в Порту-Алегри состоялся ответный матч Кубка Бразилии между местным «Интернасьоналом» и «Атлетико Паранаэнсе». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Решающий мяч на 97-й минуте забил форвард «Атлетико» Рони. Ему ассистировал Марсело Сирино, который сначала невероятным финтом обыграл двоих футболистов, а затем на замахе убрал третьего соперника и отдал передачу. Автором ещё одного гола гостей стал хавбек Лео Ситтадини. У хозяев отличился Николас Федерико Лопес.
По итогам двухраундового противостояния «Атлетико Паранаэнсе» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Бразилии.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Атлетико Паранаэнсе» впервые в истории стал обладателем Кубка Бразилии
- 19 сентября 2019
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