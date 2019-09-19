«Реал» без Рамоса проиграл в Лиге чемпионов последние пять матчей
«Реал» без своего защитника Серхио Рамоса проиграл в Лиге чемпионов все последние пять матчей. Испанский защитник не принимал участия во встречах с «ПСЖ», «Аяксом», дважды с ЦСКА и «Ювентусом», и во всех мадридская команда терпела поражение.
Накануне «Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0. Героем встречи стал бывший игрок «Королевского клуба» Анхель Ди Мария, ставший автором двух голов. Сначала аргентинец ударом в касание пробил Тибо Куртуа после передачи Хуана Берната. На 33-й минуте он огорчил бывшую команду точным выстрелом в левый от голкипера «Реала» угол. Результативную передачу Ди Марии отдал Идрисса Гейе. Третий мяч забил защитник парижан Тома Меньё.
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов
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